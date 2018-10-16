Galatasaray’ın parası çok

Bursaspor'a giden Latovlevici, 'Steaua Bükreş ile G.Saray arasında büyük fark var mı?' sorusuna, "Para. Türkler'in milyonlarca euro maaşı var" yanıtını verdi. Lato, G.Saray'da 15 maç oynayabilmesi için, "Maske ile oynadım. Menisküsüm yırtıldı, 3 hafta sonra sahaya çıktım. Her şeyi yaptım" dedi.