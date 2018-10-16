Galatasaray’ın parası çok
Bursaspor'a giden Latovlevici, 'Steaua Bükreş ile G.Saray arasında büyük fark var mı?' sorusuna, "Para. Türkler'in milyonlarca euro maaşı var" yanıtını verdi.
Bursaspor'a giden Latovlevici, 'Steaua Bükreş ile G.Saray arasında büyük fark var mı?' sorusuna, "Para. Türkler'in milyonlarca euro maaşı var" yanıtını verdi. Lato, G.Saray'da 15 maç oynayabilmesi için, "Maske ile oynadım. Menisküsüm yırtıldı, 3 hafta sonra sahaya çıktım. Her şeyi yaptım" dedi.
- 16.10.2018
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
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