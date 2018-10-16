Galatasaray’ın parası çok – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Galatasaray’ın parası çok

    Galatasaray’ın parası çok

    'a giden Latovlevici, ' ile G.Saray arasında büyük fark var mı?' sorusuna, "Para. Türkler'in milyonlarca euro maaşı var" yanıtını verdi.

    'a giden Latovlevici, ' ile G.Saray arasında büyük fark var mı?' sorusuna, "Para. Türkler'in milyonlarca euro maaşı var" yanıtını verdi. Lato, G.Saray'da 15 maç oynayabilmesi için, "Maske ile oynadım. Menisküsüm yırtıldı, 3 hafta sonra sahaya çıktım. Her şeyi yaptım" dedi.

    1. 16.10.2018
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