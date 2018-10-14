Misimovic’in aklı kaldı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    ’in aklı kaldı

    Misimovic’in aklı kaldı

    'ın eski futbolcusu , sarı-kırmızılı takımı tüm kalbiyle halen takip ettiğini söyledi.

    'nda görev yapan , "'da maalesef kısa bir dönem oynadım. Emin olun daha uzun süre oynamak isterdim. Ama hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor" diye konuştu
    1. 14.10.2018
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