Fark 700 bin TL
Eren Derdiyok'un durumu merak ediliyor.
Eren Derdiyok'un durumu merak ediliyor. Yönetimin, tecrübeli forvete yeni kanuna göre TL üzerinden maaş ödemeyi planlamasına Eren cephesinden olumsuz yanıt gelmişti. 30 yaşındaki oyuncunun para birimleri arasındaki fark nedeniyle 700 bin TL eksik ödeme almaya ikna olmadığı belirtildi.
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