Ateş dünyayı sardı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Ateş dünyayı sardı

    Ateş dünyayı sardı

    113. yıl kutlamaları kapsamında bir konuşma yapan Başkan Cengiz lisenin önemine vurgu yaptı

    Spor Kulübü'nün 113. kuruluş yılı etkinlikleri, lisede yapılan etkinliklerle sona erdi. Burada konuşan Başkan , köklerinin Lisesi'nin olduğunu belirterek, her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Galatasaray Lisesi'ni 6-7 öğrencinin kurduğunu belirten Başkan , "Bu müthiş bir şey. Orada yakılan ateş önce bütün semti, sonra İstanbul'u, sonra Türkiye'yi sonra bütün dünyayı yıkıyor. O ateşin çıktığı yer Galatasaray Lisesi'dir. Lisemize sahip çıkmalıyız. Lisede okusak da okumasak da şunu hiç unutmamalıyız. Bu timsalin de doğduğu yer lisedir. Köklerimiz Galatasaray Lisesi'dir, ona her zaman sahip çıkalım" diye konuştu.


    KIRAÇ PLAKET ÇAKTI

    Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye olan 91 yaşındaki Can Kıraç, yaş kütüğüne 113. yıl plaketini çaktı. Etkinlik çerçevesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlar

    KUPALAR SERGİLENDİ

    Galatasaray'ın bu yıl kazandıkları kupaların tanıtımı yapıldı. Takım ve bireysel olarak kazanılan ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tek tek anlatıldı. 2017-18 sezonu şampiyonluk kupası da tanıtım yer aldı. Kupalar daha sonra müzeye teslim edildi.

    1. 14.10.2018
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