Ateş dünyayı sardı

Galatasaray Spor Kulübü'nün 113. kuruluş yılı etkinlikleri, lisede yapılan etkinliklerle sona erdi. Burada konuşan Başkan Mustafa Cengiz, köklerinin Galatasaray Lisesi'nin olduğunu belirterek, her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Galatasaray Lisesi'ni 6-7 öğrencinin kurduğunu belirten Başkan Mustafa Cengiz, "Bu müthiş bir şey. Orada yakılan ateş önce bütün semti, sonra İstanbul'u, sonra Türkiye'yi sonra bütün dünyayı yıkıyor. O ateşin çıktığı yer Galatasaray Lisesi'dir. Lisemize sahip çıkmalıyız. Lisede okusak da okumasak da şunu hiç unutmamalıyız. Bu timsalin de doğduğu yer lisedir. Köklerimiz Galatasaray Lisesi'dir, ona her zaman sahip çıkalım" diye konuştu.



KIRAÇ PLAKET ÇAKTI



Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye olan 91 yaşındaki Can Kıraç, yaş kütüğüne 113. yıl plaketini çaktı. Etkinlik çerçevesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlar



KUPALAR SERGİLENDİ



Galatasaray'ın bu yıl kazandıkları kupaların tanıtımı yapıldı. Takım ve bireysel olarak kazanılan ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tek tek anlatıldı. 2017-18 sezonu şampiyonluk kupası da tanıtım yer aldı. Kupalar daha sonra müzeye teslim edildi.