Galatasaray A Takımı, 21 yaş altı takımını 5-2 yendi – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    A Takımı, 21 yaş altı takımını 5-2 yendi

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> A Takımı, 21 yaş altı takımını 5-2 yendi

    , 'in 9. haftasında 19 Ekim Cuma günü ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman müsabakasından 5-2 galip ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde oynanan karşılaşmada , İsmail Çipe, Mariano, Maicon, , , Donk, Ndiaye (Dk. 61 ), (Dk. 46 Celil Yüksel), , Ozan Kabak ve Muğdat Çelik 11'i ile mücadele etti.

    'ın gollerini Maicon, , Reges, ve kaydetti.

    Sarı-kırmızılı 21 yaş altı takımının gollerini ise Serkan Sefil ve Ayhan Tuş attı.

    Maç kadrosunda yer almayan ile ise kondisyoner ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

    Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 15 Ekim Pazartesi günü devam edecek.

    1. 13.10.2018 15:31
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