Cimbom az farkla favori
Galatasaray, 24 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde Schalke’yi konuk edecek.
YABANCILAR DAMGA VURDU
Süper Lig'de takımlar genelde yabancı oyuncu ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. 8 hafta sonunda yerli oyuncu oynatma oranı yüzde 60'ı geçmezken yabancı oyuncu oynatma oranı yüzde 80'leri buldu. Yabancı oynatma oranı en yüksek 5 takım arasında Galatasaray yüzde 78 ile ilk sırada bulunuyor. Beşiktaş yüzde 73 ile 2. olurken onu yüzde 66.8 ile Kasımpaşa izledi.
- 12.10.2018
-
Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
-
Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
-
Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
Cimbom az farkla favori haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.