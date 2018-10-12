Cimbom az farkla favori – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Cimbom az farkla favori

    Cimbom az farkla favori

    , 24 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde Schalke’yi konuk edecek.

    Zorlu karşılaşmanın İddaa oranları da açıklandı. İddaa Risk Yönetimi, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada 'a 1'e 2.30 oran verirken performansını yükselten Schalke'nin oranı ise 2.40 olarak açıklandı. Beraberlik halinde ise İddaa 2.90 verecek.

    YABANCILAR DAMGA VURDU
    Süper Lig'de takımlar genelde yabancı oyuncu ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. 8 hafta sonunda yerli oyuncu oynatma oranı yüzde 60'ı geçmezken yabancı oyuncu oynatma oranı yüzde 80'leri buldu. Yabancı oynatma oranı en yüksek 5 takım arasında yüzde 78 ile ilk sırada bulunuyor. Beşiktaş yüzde 73 ile 2. olurken onu yüzde 66.8 ile izledi.
    1. 12.10.2018
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