Şut çekmek yasak! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Şut çekmek yasak!

    Şut çekmek yasak!
    , Whoscored verilerine göre maç başına 9.4 izin veriyor ve ligin kalesine en az şut çektiren takımı konumunda. Bu konuda Galatasaray'dan sonra en başarılı takımlar ise , ve .

    5 MAÇTA GOL YEMEDİ
    Bu sezon, 8 haftanın 4'ünde gol yemeyen Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapattı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında da bu konudaki başarısını tekrarladı.
    1. 10.10.2018
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