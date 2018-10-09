Ömer Bayram: Tüm Türkiye'yi umutlandırdık
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    09 Ekim 2018, Salı
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    : Tüm 'yi umutlandırdık

    <a href="/index/omer-bayram?id=f8cf0970-5d1a-463d-b5f1-ad90474291b8" class="" rel="tag">Ömer Bayram</a>: Tüm <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a>'yi umutlandırdık

    A Milli Futbol Takımı, ile oynayacağı hazırlık maçı ve Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı maçı öncesi Riva'daki Hasan Doğan Kamp Merkezi'nde bugün toplandı. açıklamalarda bulunurken maçında çok güzel bir geri dönüşe imza attıklarını ve galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti.

    Başarıya aç ve yetenekli bir takıma sahip olduklarını belirten , " maçı çok güzel maçtı. Tüm 'yi umutlandırdık ve inanılmaz bir geri dönüşümüz oldu ama o maç geride kaldı. Şimdi önümüzde Bosna ve tekrar bir maçı var. Bosna maçıyla başlamamız gerekiyor çünkü Ocak ayından bugüne kadar Bosna 'nın yenilgisi yok. Bizim için güzel bir test olacak. Burada iyi yolda olduğumuzu göstermeliyiz. Yeni bir takımız. Başarıya aç ve yetenekli ayaklara sahip bir takımız. Nerede olduğumuzu görebilmek için Bosna maçı bizim için çok güzel bir test olacak ve artık galibiyet serisi yakalamamız gerek diye düşünüyorum. Herkesi yenebilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. maçına baktığımızda son oynadığımız maçı telafi etmemiz gerekiyor. Trabzon'da gerçekten iyi oynadık ama skoru bulamadık. Rusya'da şimdi bunu telafi edip Uluslar Ligi'nde puanımızı 6 yapmak istiyoruz" dedi.

    "NAGATOMO İLE BERABER ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ"
    'daki mevkidaşı Yuto Nagatomo ile aralarında çok iyi bir iletişim olduğunu aktaran Bayram şöyle konuştu: "Aradan 4-5 hafta geçti. İyi bir takım olabilmek için devamlı birlikte olmamız gerekiyor. Takımda da hava gerçekten çok güzel, arkadaşlık olsun, aile olsun ve gerçekten bir aile gibiyiz. Benim için çok güzel tekrar burada olmak. Demek ki performansımdan mutlular. Son maçta tabii ki iyi bir performans sergiledim ve bunun bir tesadüf olmadığını göstermem gerekiyor. Nagatomo tabii ki dünyada isim yapmış, çok kariyerli ve örnek bir futbolcu. Ondan çok şey öğreneceğim. Nagatomo ile sürekli iletişim halindeyiz. Bana çok yardımcı oluyor. Sonuçta 4'üncü hedefi var ve kendisinin yaşı 32. Benim yaşım 27 yani bu ne demek oluyor, benim de kesinlikle 1 oynamam gerek. Dediğim gibi başarıya açım ve Nagatomo'dan çok şey öğreniyorum. Benim performansım ne kadar iyi olursa Nagatomo'nun da performansı artacaktır. Bu da 'a bir avantaj olacaktır. Şampiyonluk yolunda beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum."

    1. 9.10.2018 09:18
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