Galatasaray'ın rakibi Porto yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray'ın rakiplerinden Porto, Portekiz Ligi'nin 7'nci haftasında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybetti.
Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Benfica'nın golünü 62'nci dakikada Haris Seferovic atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu. Porto, Benfica'ya kaybederek 15 puanla 3'üncü sırada yer aldı.
- 7.10.2018 22:23
- Güncelleme: 8.10.2018 01:09
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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