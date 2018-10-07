Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: “Son dakikalarda gelen gol bizleri üzdü”
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, son dakikada gelen gole üzüldüklerini kaydetti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladığını söyledi. Futbolcularının sahada ellerinden geleni yaptığını dile getiren Korkmaz, "Sadece gol olmadı. Son dakikada gelen gol ve bizim adımıza kaçan goller bizleri üzdü. Hücumda maalesef hamle yapacak oyuncular olmadığı için iyi savunma yönünü yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi son dakikada gelen gol bizleri üzdü. Mücadeleye devam" dedi.
Bir gazetecinin sorusu üzerine, VAR sisteminin iyi işlediğini sözlerine ekleyen Bülent Korkmaz, "Hakemler artık sonucu etkileyecek hareketleri VAR ile çözmeye çalışıyorlar. Bizim aleyhimize verilen penaltıyı VAR sistemi ile öğrendik. Bu sistem şu an için doğru işliyor" diye konuştu.
- 6.10.2018 23:09
- Güncelleme: 7.10.2018 01:20
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: “Son dakikalarda gelen gol bizleri üzdü” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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