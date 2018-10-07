Antalya'da Fatih Terim'i kızdıran olay!
Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maç öncesinde Fatih Terim, Antalya Stadyumu'ndan şikayetçi oldu.
Galatasaray ile Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Fatih Terim, maç öncesi stat hakkında eleştirilerde bulundu.
Stadyumda deplasman taraftarı için açılan bölümü eleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı;
''Statları güzelleştiren taraftarlardır. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum hiç nefes alamayacağı bir yer. Neden böyle bir anlam veremiyorum.''
- 6.10.2018 19:53
- Güncelleme: 7.10.2018 01:18
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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