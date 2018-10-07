Galatasaray ile Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Fatih Terim, maç öncesi stat hakkında eleştirilerde bulundu.

Stadyumda deplasman taraftarı için açılan bölümü eleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı;

''Statları güzelleştiren taraftarlardır. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum hiç nefes alamayacağı bir yer. Neden böyle bir anlam veremiyorum.''







