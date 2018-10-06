Galatasaray Kulübü, Ünal Karaman'ın annesinin vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Galatasaray Kulübü, 'ın annesinin vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı

    Galatasaray Kulübü, Ünal Karaman'ın annesinin vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı

    Galatasaray Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın annesi 'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın annesi 'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, Karaman ailesine, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

    1. 6.10.2018 17:53
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