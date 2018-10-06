Galatasaray Kulübü, Ünal Karaman'ın annesinin vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı
Galatasaray Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, Karaman ailesine, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
- 6.10.2018 17:53
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
Galatasaray Kulübü, Ünal Karaman'ın annesinin vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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