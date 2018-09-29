Şifo Mehmet tribünde

Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek karşılaşmayı tribünden takip etti. Sezon sonuna kadar anlaşılan tecrübeli teknik adam, yeni takımının G.Saray'la maçını Türk Telekom Stadı'ndaki locadan izledi. Takımı G.Saray karşısına ise yardımcı antrenör Adem Çağlayan çıkardı.