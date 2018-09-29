Şifo Mehmet tribünde – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Şifo Mehmet tribünde

    Şifo Mehmet tribünde

    Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine getirilen karşılaşmayı tribünden takip etti.

    Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine getirilen karşılaşmayı tribünden takip etti. Sezon sonuna kadar anlaşılan tecrübeli teknik adam, yeni takımının G.Saray'la maçını Stadı'ndaki locadan izledi. Takımı G.Saray karşısına ise yardımcı antrenör Adem Çağlayan çıkardı.

    1. 29.9.2018
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