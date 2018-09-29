Şifo Mehmet tribünde
Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek karşılaşmayı tribünden takip etti.
Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek karşılaşmayı tribünden takip etti. Sezon sonuna kadar anlaşılan tecrübeli teknik adam, yeni takımının G.Saray'la maçını Türk Telekom Stadı'ndaki locadan izledi. Takımı G.Saray karşısına ise yardımcı antrenör Adem Çağlayan çıkardı.
- 29.9.2018
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Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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