Çağlayan: Elimizden geleni yaptık

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Erzurumspor'da takımın başında yardımcı antrenör Adem Çağlayan sahaya çıktı. Çağlayan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Hafta boyunca en iyi şekilde Galatasaray maçına hazırlandık. Elimizden geldiği kadar mücadelemizi verdik. Rakibimizin gücü ortada. Galatasaray bizim rakibimiz değil. Bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.