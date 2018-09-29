Çağlayan: Elimizden geleni yaptık
Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Erzurumspor'da takımın başında yardımcı antrenör Adem Çağlayan sahaya çıktı.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Erzurumspor'da takımın başında yardımcı antrenör Adem Çağlayan sahaya çıktı. Çağlayan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Hafta boyunca en iyi şekilde Galatasaray maçına hazırlandık. Elimizden geldiği kadar mücadelemizi verdik. Rakibimizin gücü ortada. Galatasaray bizim rakibimiz değil. Bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
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Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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