Çağlayan: Elimizden geleni yaptık – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Çağlayan: Elimizden geleni yaptık

    Çağlayan: Elimizden geleni yaptık

    ile yollarını ayıran Erzurumspor'da takımın başında yardımcı antrenör sahaya çıktı.

    ile yollarını ayıran Erzurumspor'da takımın başında yardımcı antrenör sahaya çıktı. Çağlayan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Hafta boyunca en iyi şekilde maçına hazırlandık. Elimizden geldiği kadar mücadelemizi verdik. Rakibimizin gücü ortada. Galatasaray bizim rakibimiz değil. Bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

    1. 29.9.2018
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