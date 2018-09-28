Türk Telekom Stadyumu’nda 31 bin 529 biletli seyirci – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Türk ’nda 31 bin 529 biletli seyirci

    Türk Telekom Stadyumu’nda 31 bin 529 biletli seyirci

    -BB Erzurumspor mücadelesini Türk ’nda toplam biletli 31 bin 529 seyirci izledi.

    -BB Erzurumspor mücadelesini Türk 'nda toplam biletli 31 bin 529 seyirci izledi.

    'in 7. haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar da görevini tam yaptı. Müsabakayı toplam 31 bin 529 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarıyla takımına destek oldu.
    1. 28.9.2018 22:10
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