Türk Telekom Stadyumu’nda 31 bin 529 biletli seyirci
Galatasaray-BB Erzurumspor mücadelesini Türk Telekom Stadyumu’nda toplam biletli 31 bin 529 seyirci izledi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar da görevini tam yaptı. Müsabakayı toplam 31 bin 529 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarıyla takımına destek oldu.
- 28.9.2018 22:10
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Türk Telekom Stadyumu’nda 31 bin 529 biletli seyirci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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