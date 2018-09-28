Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı? – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?

    Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?

    - BB Erzurumspor maçının ilk devresi golsüz sona erdi. , Galatasaray - BB Erzurumspor maçını değerlendirdi.

    Süper Lig'in 7. hafasının açılış karşılaşmasında ile BB Erzurumspor karşılaşıyor. TT Stadı'nda ilk yarı skoru: Galatasaray 0-0 BB Erzurumspor.

    , Galatasaray - Erzurumspor maçının ilk yarısını canlı yayında değerlendirdi. Dilmen, oyundan sakatlanarak çıkan Emre Akbaba için 'İnşallah tarak kemiğinde kırık yoktur' diye konuştu.

    Galatasaray'ın ilk yarının sonlarında Rodrigues'in düşürülmesi sonrası penaltı beklediği ve VAR incelemsi sonrası devam kararı verilen pozisyon hakkında yoru yapan Rıdvan Dilmen, hakemleri eleştirdi.

    Rıdvan Dilmen'in ilk 45 dakika yorumları:

    "Emre Akbaba'nın inşallah tarak kemiğinde çatlak yoktur. Korner attırmayacaksın 'a dönüp penaltı vereceksin belki bir de kart vereceksin. Hem iki göz bakıyorsun, Riva'da bakıyorsun. Oyuncu rakibini çekmeyecek. O zaman VAR niye var! Hakem bunu görmeyebilir diye var. Siz bunu görüp vermiyorsanız ciddi hakem hatası var. , Ndiaye ve Donk üçlüsüyle lig sonuncusuyla oynuyorsun. Trabzon'da hangi orta sahayla oynuyorsun. Bunu maçtan sonra konuşalım."
    1. 28.9.2018 21:02
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