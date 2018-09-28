Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
Galatasaray - BB Erzurumspor maçının ilk devresi golsüz sona erdi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray - BB Erzurumspor maçını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Erzurumspor maçının ilk yarısını canlı yayında değerlendirdi. Dilmen, oyundan sakatlanarak çıkan Emre Akbaba için 'İnşallah tarak kemiğinde kırık yoktur' diye konuştu.
Galatasaray'ın ilk yarının sonlarında Rodrigues'in düşürülmesi sonrası penaltı beklediği ve VAR incelemsi sonrası devam kararı verilen pozisyon hakkında yoru yapan Rıdvan Dilmen, hakemleri eleştirdi.
Rıdvan Dilmen'in ilk 45 dakika yorumları:
"Emre Akbaba'nın inşallah tarak kemiğinde çatlak yoktur. Korner attırmayacaksın Erzurum'a dönüp penaltı vereceksin belki bir de kart vereceksin. Hem iki göz bakıyorsun, Riva'da bakıyorsun. Oyuncu rakibini çekmeyecek. O zaman VAR niye var! Hakem bunu görmeyebilir diye var. Siz bunu görüp vermiyorsanız ciddi hakem hatası var. Fernando, Ndiaye ve Donk üçlüsüyle lig sonuncusuyla oynuyorsun. Trabzon'da hangi orta sahayla oynuyorsun. Bunu maçtan sonra konuşalım."
- 28.9.2018 21:02
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA CENGIZ COK YALANCI CIKTI, NE YAPACAGINI TEKER TEKER ACIKLAMAZSA GENEL KURUL LUTFEN OK VERMEIN
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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