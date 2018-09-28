Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ilk maçında asist yaptı

    Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı

    'ın yeni transferlerinden milli futbolcu , ’de BB Erzurumspor’a karşı ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

    'ın yeni transferlerinden milli futbolcu , 'de BB Erzurumspor'a karşı ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 11'de başlayan Bayram, 90 dakika sahada kaldı ve 1 de asist yaptı.

    Galatasaray'ın transferin son günü Akhisarspor'dan kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu Ömer Bayram, ilk sarı-kırmızılı forma heyecanını BB Erzurumspor'a karşı yaşadı. Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Teknik Direktör Fatih Terim tarafından Yuto Nagatomo'nun yerine 11'de görevlendirilen Bayram, 90 dakika sahada kaldı. Başarılı sol bek, 74. dakikada sağ taraftan kullandığı köşe atışında Maicon'a gol attırdı.
    1. 28.9.2018 22:12
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