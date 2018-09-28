Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden milli futbolcu Ömer Bayram, Süper Lig’de BB Erzurumspor’a karşı ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Galatasaray'ın transferin son günü Akhisarspor'dan kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu Ömer Bayram, ilk sarı-kırmızılı forma heyecanını BB Erzurumspor'a karşı yaşadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Teknik Direktör Fatih Terim tarafından Yuto Nagatomo'nun yerine 11'de görevlendirilen Bayram, 90 dakika sahada kaldı. Başarılı sol bek, 74. dakikada sağ taraftan kullandığı köşe atışında Maicon'a gol attırdı.
- 28.9.2018 22:12
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Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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