Galatasaray sahasındaki yenilmezliği 23’e çıkardı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    sahasındaki yenilmezliği 23’e çıkardı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> sahasındaki yenilmezliği 23’e çıkardı

    , BB Erzurumspor galibiyeti ile ligde Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 23’e yükseltti.

    , BB Erzurumspor galibiyeti ile ligde Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 23'e yükseltti.

    'in 7. haftasında , evinde karşılaştığı BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Aslan, ekibini yenerek, Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 23 maça çıkardı. Cimbom geride kalan 23 müsabakada sadece 1 kez berabere kaldı. Galatasaray en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında 'ya karşı 3-1 skorla aldı.
    1. 28.9.2018 22:11
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