Eren Derdiyok’a dönüş – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ’a dönüş

    Eren Derdiyok’a dönüş
    Akhisar maçı sonrası kadroda değişime gitmesi beklenilen , Erzurumspor ile oynanacak karşılaşmada forvette yine 'a dönecek. 3-0 sona eren Akhisarspor karşılaşmasında Onyekuru'nun forvet bölgesinde beklenen performansı sergileyememesi üzerine, Terim bu bölgede değişikliğe gidecek. Onyekuru'nun ise kanatta oynaması bekleniyor.
    1. 28.9.2018
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