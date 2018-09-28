Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? – Fotomaç – 28 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto 'in 7. haftasında , evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak.

    'in 7. haftası açılış maçında bugün sahasında 'u konuk edecek. Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta galibiyeti olmayan Akhisar'dan 3 yiyen ve liderliği kaybeden sarı-kırmızılı ekip, taraftarları önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmak hem de 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor.

    GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
    Galatasaray ile Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    ERZURUM'UN GALİBİYETİ YOK!
    Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayarak son sırada bulunan temsilcisinde, Galatasaray maçı öncesinde ile yollar ayrıldı. Dün teknik direktör ile kesin olarak anlaşma sağlayan mavibeyazlılar, yeni hocalarıyla sahaya çıkacak ve onlar da ilk galibiyetlerine ulaşmak için mücadele edecek.

    YENİLMEZ ARMADA
    Erzurum maçı öncesi Galatasaray evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligde Türk Telekom Stadı'daki en son yenilgisini 2016-17 sezonun 30. haftasında 'ya karşı 3-1 skorla aldı. Cimbom'un bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 galibiyet alan Galatasaray sadece 1 kez berabere kaldı.

    BİLET SATIŞI DEVAM EDİYOR
    Akhisarspor mağlubiyeti, Galatasaray'la taraftarlarının arasını açtı. Bugün oynanacak B.B.Erzurumspor maçının biletleri 80, 90, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400 ve 500 TL'den satışa sunulurken sarı-kırmızılı ekibin son maçını farklı kaybetmesi nedeniyle ilginin düşük olduğu belirtildi.

    1. 28.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN