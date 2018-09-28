Süper Lig'in 7. haftası açılış maçında Galatasaray bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta galibiyeti olmayan Akhisar'dan 3 yiyen ve liderliği kaybeden sarı-kırmızılı ekip, taraftarları önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmak hem de 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor.



GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.



ERZURUM'UN GALİBİYETİ YOK!

Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayarak son sırada bulunan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Dün teknik direktör Mehmet Özdilek ile kesin olarak anlaşma sağlayan mavibeyazlılar, yeni hocalarıyla sahaya çıkacak ve onlar da ilk galibiyetlerine ulaşmak için mücadele edecek.



YENİLMEZ ARMADA

Erzurum maçı öncesi Galatasaray evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligde Türk Telekom Stadı'daki en son yenilgisini 2016-17 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1 skorla aldı. Cimbom'un bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 galibiyet alan Galatasaray sadece 1 kez berabere kaldı.



BİLET SATIŞI DEVAM EDİYOR

Akhisarspor mağlubiyeti, Galatasaray'la taraftarlarının arasını açtı. Bugün oynanacak B.B.Erzurumspor maçının biletleri 80, 90, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400 ve 500 TL'den satışa sunulurken sarı-kırmızılı ekibin son maçını farklı kaybetmesi nedeniyle ilginin düşük olduğu belirtildi.