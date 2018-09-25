Galatasaray, Akhisar'a yenilerek şaşırtırken Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de mağlubiyetten kurtulamadı. Schalke evinde Bayern Münih'e 2-1, Lokomotiv Moskova ise deplasmanda Zenit'e 5-3 kaybetti. D Grubu'nun tek kazananı ise Vitoria'yı 2-0 yenen Porto'ydu.