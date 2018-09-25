Tek galip Porto
Galatasaray, Akhisar'a yenilerek şaşırtırken Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de mağlubiyetten kurtulamadı.
Galatasaray, Akhisar'a yenilerek şaşırtırken Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de mağlubiyetten kurtulamadı. Schalke evinde Bayern Münih'e 2-1, Lokomotiv Moskova ise deplasmanda Zenit'e 5-3 kaybetti. D Grubu'nun tek kazananı ise Vitoria'yı 2-0 yenen Porto'ydu.
- 25.9.2018
-
Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Tek galip Porto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.