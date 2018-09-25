Tek galip Porto – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    galip Porto

    Tek galip Porto

    , Akhisar'a yenilerek şaşırtırken Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de mağlubiyetten kurtulamadı.

    , Akhisar'a yenilerek şaşırtırken Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de mağlubiyetten kurtulamadı. evinde 'e 2-1, ise deplasmanda Zenit'e 5-3 kaybetti. D Grubu'nun kazananı ise Vitoria'yı 2-0 yenen Porto'ydu.

    1. 25.9.2018
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