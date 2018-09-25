Nando’ya terapi

Akhisar maçında Muslera da kötüler arasında yer aldı. İtirazdan sarı kart gören, penaltı yaptıran, ikinci golde Ozan ile çarpışarak topu elinden kaçıran Uruguaylı kaleci de eleştirilerin arasında yer aldı. Teknik heyetin, bu hafta Muslera ile yakından ilgileneceği ifade edildi.