Nando’ya terapi – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Nando’ya terapi

    Nando’ya terapi

    maçında da kötüler arasında yer aldı.

    maçında da kötüler arasında yer aldı. İtirazdan sarı kart gören, penaltı yaptıran, ikinci golde Ozan ile çarpışarak topu elinden kaçıran Uruguaylı kaleci de eleştirilerin arasında yer aldı. Teknik heyetin, bu hafta ile yakından ilgileneceği ifade edildi.

    1. 25.9.2018
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