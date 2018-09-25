Aydın Yılmaz olma yolunda – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
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    olma yolunda

    Aydın Yılmaz olma yolunda

    taraftarı, bu sezon kötü bir performans sergileyen 'e tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

    taraftarı, bu sezon kötü bir performans sergileyen 'e tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Akhisar karşısında sağ kanatta adeta yürüyen Sinan için " olma yolunda ilerliyor. Feghouli'nin en kötü hali Sinan'dan iyidir. Bir an önce kenara çekilmeli" yorumları yapıldı.

    1. 25.9.2018
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