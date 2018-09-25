Galatasaray taraftarı, bu sezon kötü bir performans sergileyen Sinan Gümüş'e tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Akhisar karşısında sağ kanatta adeta yürüyen Sinan için "Aydın Yılmaz olma yolunda ilerliyor. Feghouli'nin en kötü hali Sinan'dan iyidir. Bir an önce kenara çekilmeli" yorumları yapıldı.