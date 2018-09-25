Aydın Yılmaz olma yolunda
Galatasaray taraftarı, bu sezon kötü bir performans sergileyen Sinan Gümüş'e tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.
Galatasaray taraftarı, bu sezon kötü bir performans sergileyen Sinan Gümüş'e tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Akhisar karşısında sağ kanatta adeta yürüyen Sinan için "Aydın Yılmaz olma yolunda ilerliyor. Feghouli'nin en kötü hali Sinan'dan iyidir. Bir an önce kenara çekilmeli" yorumları yapıldı.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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