Gomis’ten 2 gol – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ’ten 2 gol

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>’ten 2 gol
    'dan ayrılıp Al- Hilal'e imza atan Bafetimbi hızlı başladı. Fransız forvet, takımının Al-Batın'ı 3-1 yendiği maçta 2 gol kaydetti. 41 ve 45'te kaydettiği gollerle 3 puanı getirdi. Al-Hilal 3 maç sonunda 9 puanla lider. 'in de ligde 3 golü bulunuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da onu tebrik etti.
    1. 22.9.2018
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