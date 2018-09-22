"Fatih Hoca büyük şans" – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    "Fatih Hoca büyük şans"

    "Fatih Hoca büyük şans"
    Ozan Kabak, 18 yaşında forması giydiği için mutlu olduğunu söyledi. Spor'a konuşan genç stoper " benim ve tüm gençler için büyük bir şans. Geçen sene de beni oynatmıştı. Bu sene maçında ilk 11'de başlattı. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bana güvenin kimseyi mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
    1. 22.9.2018
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