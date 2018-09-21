Ndiaye iyiler arasına girdi – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Ndiaye iyiler arasına girdi

    Ndiaye iyiler arasına girdi

    'ın yıldızı Ndiaye, Devler Ligi'nin ilk haftasına damga vurdu.

    'ın yıldızı Ndiaye, Devler Ligi'nin ilk haftasına damga vurdu. Senegalli orta saha, ilk haftada en çok dripling yapan isimler arasında yer aldı. 'tan Bernardeschi 5 çalımla zirvede yer alırken, Ndiaye 4 adam geçmeyle haftanın ikincisi oldu.

    1. 21.9.2018
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