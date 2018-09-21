Ndiaye iyiler arasına girdi

Galatasaray'ın yıldızı Badou Ndiaye, Devler Ligi'nin ilk haftasına damga vurdu. Senegalli orta saha, ilk haftada en çok dripling yapan isimler arasında yer aldı. Juventus'tan Bernardeschi 5 çalımla zirvede yer alırken, Ndiaye 4 adam geçmeyle haftanın ikincisi oldu.