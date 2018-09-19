Eren Derdiyok gollerine devam ediyor
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    gollerine devam ediyor

    Eren Derdiyok gollerine devam ediyor

    Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından G.Saray'ın bir numaralı golcüsü olan gollerine devam ediyor.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Stadı'nda 'yı 3-0 mağlup eden 'da karşılaşmanın 2. golünü atarak takımına 3 puanı getiren mimarlar arasında yer aldı. 'de 3, TFF 'da 1 gol atan Galatasaray'ın başarılı golcüsü Eren Derdiyok, Lokomotiv Moskova'ya attığı golle bu sezonki 5 golüne ulaştı.


    Maç sonu açıklamalarda bulunan Eren Derdiyok, "Herkes bu sınavı bekliyordu. Sınavı geçtiğimizi düşünüyorum. İyi yaptığımız şeyler var. Eksik yaptığımız şeyler de var. Bunların üzerinde çalışıp, daha iyi olmak istiyoruz. Çünkü hedefimiz daha iyi oynamak" dedi.

    Kendi performansının iyi gittiğini söyleyen başarılı golcü, "Takım iyi oynuyor. İleriki uçta gol atıyorsam bu takım sayesinde çoğunlukla. Çalışmaya devam edeceğiz. Baskı değil, ben tam tersi yaptığım şeyi yapıyorum. Bunu herkes biliyor. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Oynamadığımda da elimden geleni yapıyordum. Şans benden yana. Şu an iyi gidiyor, oynuyorum. Şansımı da değerlendirmeye devam etmek istiyorum" diye konuştu.


    (Eren Derdiyok'un gol vuruşu)

    1. 19.9.2018 09:13
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