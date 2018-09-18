UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Lokomotif Moskova'ya kaybetti!
UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda ağırladığı Lokomotiv Moskova'ya 1-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, D Grubu ilk maçında bu akşam sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki kulübün u19 takımları, UEFA Gençlik Ligi'nde ilk maçlarında İstanbul'da karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılarda A Takım kadrosunda zaman zaman şans bulan isimlerden Recep Gül, Abdussamed Karnuçu, Mustafa Kapı ve Gökhan Güney gibi isimler forma giydi. Konuk ekip Lokomotiv Moskova, 67. dakikada Timur Suleimanov'un kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
- 18.9.2018 19:51
- Güncelleme: 18.9.2018 20:20
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Lokomotif Moskova'ya kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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