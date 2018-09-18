UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, D Grubu ilk maçında bu akşam sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki kulübün u19 takımları, UEFA Gençlik Ligi'nde ilk maçlarında İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılarda A Takım kadrosunda zaman zaman şans bulan isimlerden Recep Gül, Abdussamed Karnuçu, Mustafa Kapı ve Gökhan Güney gibi isimler forma giydi. Konuk ekip Lokomotiv Moskova, 67. dakikada Timur Suleimanov'un kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.