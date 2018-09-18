UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Lokomotif Moskova'ya kaybetti! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'nde , Lokomotif Moskova'ya kaybetti!

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/genclik-ligi?id=7d636b7a-8855-45bd-b9ed-996da871dc89" class="" rel="tag">Gençlik Ligi</a>'nde <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Lokomotif Moskova'ya kaybetti!

    'nde mücadele eden , Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda ağırladığı 'ya 1-0 mağlup oldu.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , D Grubu ilk maçında bu akşam sahasında 'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki kulübün u19 takımları, 'nde ilk maçlarında 'da karşı karşıya geldi.

    Sarı-kırmızılılarda A Takım kadrosunda zaman zaman şans bulan isimlerden Recep Gül, Abdussamed Karnuçu, Mustafa Kapı ve gibi isimler forma giydi. Konuk ekip , 67. dakikada Timur Suleimanov'un kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    1. 18.9.2018 19:51
    2. Güncelleme: 18.9.2018 20:20
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