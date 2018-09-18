14 milyar Euro'luk dev festival!
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    14 milyar Euro'luk dev festival!

    14 milyar Euro'luk dev festival!

    Avrupa kıtasının en büyük futbol organizasyonu kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde 2018- 19 sezonunda ilk santra bugün yapılıyor.

    Avrupa kıtasının en büyük futbol organizasyonu kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde 2018- 19 sezonunda ilk santra bugün yapılıyor. Büyük turnuvada 'yi temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, D Grubu'ndaki ilk maçını ile oynayacak. Grubun diğer ekipleri ile Porto, 'da karşı karşıya gelecek. Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının toplam değeri tam 14 milyar euro'yu buluyor. Transfermarkt verilerine göre 32 takım arasında en değerli ekip . Katalanların futbolcu değerleri 1 milyar 140 milyon euro olarak belirtiliyor. Galatasaray, 32 takım arasında 96.6 milyon euro'luk değeriyle 26. sırada yer alıyor. Aslan'ın yer aldığı D Grubu düşük bütçeli takımlardan oluşuyor. Grubun toplam değeri 702 milyon euro. En pahalı grupta 2 milyar 652 milyon euro ile Barcelona, Tottenham, İnter ve PSV yer alıyor. , 30 milyon euro'luk değeriyle turnuvanın en düşük bütçeli ekibi.

    3 PUANA 2.7 MİLYON EURO
    Şampiyonlar? Ligi'nde dağıtılacak primler geçtiğimiz sezonlara göre çok artırıldı. Buna göre takımlar her galibiyet için kasalarına 2.7 milyon euro koyacaklar. Beraberlik için de 900 bin euro ödenecek. Galatasaray'ın katılım parasıyla birlikte D Grubu'nda ilk 2'ye girip 2. Tur'a yükselmesi halinde yaklaşık 50 milyon euro'luk bir gelir elde etmesi bekleniyor.

    GÜNÜN PROGRAMI
    A Grubu
    22.00 ....... Monaco-Atletico Madrid
    22.00 ....... Brugge-Dortmund
    B Grubu
    19.55 ........ İnter-Tottenham
    19.55 ........ Barcelona-PSV
    C Grubu
    22.00 ....... Kızılyıldız-Napoli
    22.00 ....... Liverpool-PSG
    D Grubu
    22.00 ....... Schalke-Porto
    22.00 ....... Galatasaray-Lokomotiv

    1. 18.9.2018
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