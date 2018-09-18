14 milyar Euro'luk dev festival!
Avrupa kıtasının en büyük futbol organizasyonu kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde 2018- 19 sezonunda ilk santra bugün yapılıyor.
Avrupa kıtasının en büyük futbol organizasyonu kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde 2018- 19 sezonunda ilk santra bugün yapılıyor. Büyük turnuvada Türkiye'yi Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, D Grubu'ndaki ilk maçını Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Grubun diğer ekipleri Schalke ile Porto, Almanya'da karşı karşıya gelecek. Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının toplam değeri tam 14 milyar euro'yu buluyor. Transfermarkt verilerine göre 32 takım arasında en değerli ekip Barcelona. Katalanların futbolcu değerleri 1 milyar 140 milyon euro olarak belirtiliyor. Galatasaray, 32 takım arasında 96.6 milyon euro'luk değeriyle 26. sırada yer alıyor. Aslan'ın yer aldığı D Grubu düşük bütçeli takımlardan oluşuyor. Grubun toplam değeri 702 milyon euro. En pahalı grupta 2 milyar 652 milyon euro ile Barcelona, Tottenham, İnter ve PSV yer alıyor. Viktoria Plzen, 30 milyon euro'luk değeriyle turnuvanın en düşük bütçeli ekibi.
3 PUANA 2.7 MİLYON EURO
Şampiyonlar? Ligi'nde dağıtılacak primler geçtiğimiz sezonlara göre çok artırıldı. Buna göre takımlar her galibiyet için kasalarına 2.7 milyon euro koyacaklar. Beraberlik için de 900 bin euro ödenecek. Galatasaray'ın katılım parasıyla birlikte D Grubu'nda ilk 2'ye girip 2. Tur'a yükselmesi halinde yaklaşık 50 milyon euro'luk bir gelir elde etmesi bekleniyor.
GÜNÜN PROGRAMI
A Grubu
22.00 ....... Monaco-Atletico Madrid
22.00 ....... Brugge-Dortmund
B Grubu
19.55 ........ İnter-Tottenham
19.55 ........ Barcelona-PSV
C Grubu
22.00 ....... Kızılyıldız-Napoli
22.00 ....... Liverpool-PSG
D Grubu
22.00 ....... Schalke-Porto
22.00 ....... Galatasaray-Lokomotiv
- 18.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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