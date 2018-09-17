Lokomotiv Moskova, Galatasaray maçına hazır
Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında yarın Galatasaray ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Teknik direktör Yuri Semin yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak maçı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.
Rus ekibinin Galatasaray maçına Guilherme, Ignatyev, Corluka, Kverkvelia, Lysov, Denisov, Krychowiak, Aleksei Miranchuk, Fernandes, Farfan (Anton Miranchuk), Eder ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
Konuk takımda cezası bulunan golcü futbolcu Fedor Smolov forma giyemeyecek.
Geçen cuma günü yapılan Dinamo Moskova derbisinde sakatlanan Alman stoper Höwedes'in durumunun iyi olduğu, teknik direktör Semin'in görev vermesi durumunda oynayabileceği bildirildi.
- 17.9.2018 20:12
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Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA GS TURKIYEDE LIGDE BIRINCI, SAMPIYONLAR LIGI GRYPDA BIRINCI, GS VE TERIM DUSMANLARI RIDVAN, RUSTU, DEMIRKOL ACABA NE DICEKLER/
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA GS VE TERIM DUSMANI DEMIRKOL SOYLUYECEK LAF BULAMAYINCA PENALTI ALDI DIYOR FUTBOLDAN GELMIYENLER GIDIN ARTIK GS LIGDE VE S.L. BIRINCI
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
çakmaz Ahmet abi Garry seni sordu yok dedik...
Lokomotiv Moskova, Galatasaray maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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