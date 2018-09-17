Lokomotiv Moskova, Galatasaray maçına hazır – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    , maçına hazır

    Lokomotiv Moskova, Galatasaray maçına hazır

    'nın takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında yarın ile 'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Karşılaşmanın oynanacağı Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

    Yuri Semin yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

    Galatasaray ile , yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak maçı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

    Rus ekibinin Galatasaray maçına Guilherme, Ignatyev, Corluka, Kverkvelia, Lysov, Denisov, Krychowiak, Aleksei Miranchuk, Fernandes, Farfan (Anton Miranchuk), Eder ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

    Konuk takımda cezası bulunan golcü futbolcu Fedor Smolov forma giyemeyecek.

    Geçen cuma günü yapılan derbisinde sakatlanan Alman stoper Höwedes'in durumunun iyi olduğu, teknik direktör Semin'in görev vermesi durumunda oynayabileceği bildirildi.

    1. 17.9.2018 20:12
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