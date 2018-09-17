Fatih Terim Devler Ligi sahnesinde – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Devler Ligi sahnesinde

    Fatih Terim Devler Ligi sahnesinde

    Teknik Direktörü , 5 sene sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Terim, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 49 karşılaşmada 21 kez galibiyet alırken, 20 kez de mağlup oldu.

    'da 4. kez takımın başında Teknik Direktör , son olarak 2013 yılında Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, B Grubu'nun ilk maçında Stadyumu'nda 'e 6-1 mağlup olmuştu. Terim, bu maçından ardından 5 sene sonra karşılaşmasıyla birlikte Devler Sahnesine dönüyor.

    50. Şampiyonlar Ligi heyecanı
    Deneyimli teknik adam Fatih Terim, bugüne dek hepsi Galatasaray'ın başında olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 41'ü grup, 8'i eleme maçı olmak üzere 49 mücadeleye çıktı. Terim'in öğrencileri söz konusu maçlarda 21 kez sahadan galip ayrılırken, 20 kez rakiplerine mağlup oldu. 8 müsabakada rakipleri ile yenişemedi.

    66 Avrupa kupası maçı
    Terim, Avrupa kupalarında bugüne Galatasaray, Milan ve ile mücadele etti. Başarılı çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 kez Galatasaray, 4 kez Milan ve 2 kez de Fiorentina ile sahaya çıktı. Söz konusu 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 49 Şampiyonlar Ligi, 17 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 66 kez Avrupa kupalarında yer alan Fatih Terim, 30 kez galip gelirken, 22 kez mağlup oldu. 14 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

    1. 17.9.2018 10:03
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