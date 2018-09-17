Fatih Terim Devler Ligi sahnesinde
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 sene sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Terim, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 49 karşılaşmada 21 kez galibiyet alırken, 20 kez de mağlup oldu.
50. Şampiyonlar Ligi heyecanı
Deneyimli teknik adam Fatih Terim, bugüne dek hepsi Galatasaray'ın başında olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 41'ü grup, 8'i eleme maçı olmak üzere 49 mücadeleye çıktı. Terim'in öğrencileri söz konusu maçlarda 21 kez sahadan galip ayrılırken, 20 kez rakiplerine mağlup oldu. 8 müsabakada rakipleri ile yenişemedi.
66 Avrupa kupası maçı
Terim, Avrupa kupalarında bugüne Galatasaray, Milan ve Fiorentina ile mücadele etti. Başarılı çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 kez Galatasaray, 4 kez Milan ve 2 kez de Fiorentina ile sahaya çıktı. Söz konusu 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 49 Şampiyonlar Ligi, 17 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 66 kez Avrupa kupalarında yer alan Fatih Terim, 30 kez galip gelirken, 22 kez mağlup oldu. 14 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
- 17.9.2018 10:03
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Aslan'ın rakipleri puanları paylaştı!
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA GS TURKIYEDE LIGDE BIRINCI, SAMPIYONLAR LIGI GRYPDA BIRINCI, GS VE TERIM DUSMANLARI RIDVAN, RUSTU, DEMIRKOL ACABA NE DICEKLER/
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA GS VE TERIM DUSMANI DEMIRKOL SOYLUYECEK LAF BULAMAYINCA PENALTI ALDI DIYOR FUTBOLDAN GELMIYENLER GIDIN ARTIK GS LIGDE VE S.L. BIRINCI
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
çakmaz Ahmet abi Garry seni sordu yok dedik...
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