Samuray’dan Sinan’a fırça – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Samuray’dan Sinan’a fırça

    Samuray’dan Sinan’a fırça
    Karşılaşmanın 40. dakikasında , 'ya pas atmakta gecikince pozisyon ofsayt oldu. Geriden depar yapan Japon futbolcu, takım arkadaşına 'Niye zamanında atmadın?' diyerek tepki gösterdi. Sinan pası doğru verebilse gol olması işten bile değildi. Zira G.Saray rakibini 4'e 1 yakalamıştı.
    1. 28.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samuray’dan Sinan’a fırça haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN