Kralın varisleri
Emre (2), Fernando, Sinan, Eren ve Onyekuru, Telekom’da taraftara gol yağmuru izletirken, ‘G.Saray’da gol sıkıntısı olmaz’ mesajı verdi.
Gollerin Emre Akbaba (2), Fernando, Sinan, Eren ve Onyekuru gibi 5 farklı oyuncudan gelmesi de gol konusunda fazla bir sıkıntı yaşanmayacağı mesajıydı. Cimbom maç boyunca birçok fırsattan da yararlanamadı. Özellikle ikinci yarıda oynadığı etkili futbolla şampiyonluğun bu sezon da en büyük adayı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
BAFETİMBİ GİTTİ MUSLUK AÇILDI!
Galatasaray, ligde Bafetimbi Gomis'in kadroda yer aldığı ilk iki maçta 4 gol atmıştı. Fransız yıldızın oynamadığı ilk karşılaşmada ise 6 gol birden buldu.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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