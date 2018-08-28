Kralın varisleri – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Kralın varisleri

    Kralın varisleri

    Emre (2), , , ve , Telekom’da taraftara gol yağmuru izletirken, ‘G.Saray’da gol sıkıntısı olmaz’ mesajı verdi.

    , Aytemiz Alanyaspor'u 'da sürklase ederken, atılan 6 gol 'in gidişini de unutturdu. Geçen sezon takımın gol yükünü çeken Fransız yıldızın yer almadığı ilk maçtan önce herkesin aklının bir köşesinde 'Acaba gol sıkıntısı yaşar mıyız?' sorusu vardı. Ancak sarı-kırmızılı futbolcular bu soruya dün yanıtı sahada tam 6 kez fileleri havalandırarak verdi.

    Gollerin Emre Akbaba (2), , , ve gibi 5 farklı oyuncudan gelmesi de gol konusunda fazla bir sıkıntı yaşanmayacağı mesajıydı. Cimbom maç boyunca birçok fırsattan da yararlanamadı. Özellikle ikinci yarıda oynadığı etkili futbolla şampiyonluğun bu sezon da en büyük adayı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

    BAFETİMBİ GİTTİ MUSLUK AÇILDI!
    Galatasaray, ligde Bafetimbi Gomis'in kadroda yer aldığı ilk iki maçta 4 gol atmıştı. Fransız yıldızın oynamadığı ilk karşılaşmada ise 6 gol birden buldu.
    1. 28.8.2018
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