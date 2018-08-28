Galatasaray Fatih Terim ile parlıyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ile parlıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> ile parlıyor

    Spor Toto 'de 'u 6-0 yenerek averajla liderliğe yükselen , yönetimindeki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

    Sarı-kırmızılı takım, bundan önceki üç döneminde 6 kez şampiyonluğa ulaştığı tecrübeli teknik adamın dördüncü döneminde iyi bir grafik çiziyor.

    'de geçen sezon, 17. hafta öncesinde göreve getirilen Terim yönetiminde 7, toplamda 21. şampiyonluğuna ulaşan , bu sezona da etkili bir başlangıç yaptı.

    Ligin ilk haftasında deplasmanda 'nü 3-1 yenen , ikinci haftada sahasında 'yi 1-0, üçüncü haftada ise yine seyircisi önünde 'u 6-0 mağlup ederek 3'te 3 yapma başarısı gösterdi.

    Sahasında puan kaybetmedi

    Galatasaray, 'in dördüncü döneminde sahasında oynadığı lig maçlarının tamamından galibiyetle ayrıldı.

    'de geçen sezonun 17. haftasında Stadı'ndaki maçıyla göreve başlayan Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, o sezon iç sahada yaptığı 9 müsabakada rakiplerini mağlup etti.

    Bu sezon da sahasında Göztepe ve karşılaşmalarını kazanan Galatasaray, böylece Terim idaresinde evinde oynadığı 11 maçı kayıpsız geçti.

    Fatih Terim
    Fatih Terim oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiriyor.

    Ligde son 9 maçını kazandı

    Galatasaray, ile Süper Lig'de çıktığı son 9 müsabakadan da üçer puan çıkardı.

    Ligde geçen sezon, 28. haftada deplasmanda 'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra , Aytemiz Alanyaspor, , Akhisarspor, Evkur ve Göztepe'yi yendi.

    Sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk üç haftasında ise , Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları kazandı.

    Galatasaray, ligde bundan önceki 9 maçlık galibiyet serisini yine Fatih Terim yönetiminde 2011-2012 sezonunda elde etmişti.

    51 gol attı, 13 gol yedi

    Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde skorer bir performans ortaya koyarken, savunmada da rakiplere fazla şans tanımadı.

    Tecrübeli teknik adamın dördüncü döneminde 21 lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 51 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 13 gol gördü.

    Bu süreçte sahasında yaptığı 11 maçta 30 kez topu ağlarla buluşturan Galatasaray, sadece 3 gol yedi.

    Fatih Terim
    G.Saray'ın efsane ismi Fatih Terim çalışmaları yakından takip ediyor

    Evindeki son 5 maçta gol yemedi

    Galatasaray, Fatih Terim idaresinde sahasındaki son 5 maçta kalesini gole kapatarak önemli bir seriye de imza attı.

    Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 5 maçta , , Evkur , Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'u gol yemeden mağlup etti.

    Galatasaray, en son 1985-1986 sezonunda iç sahada üst üste 5 maçta rakiplerine gol izni vermemişti.

    Terim ile 250. galibiyet

    Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 250. galibiyetini Aytemiz Alanyaspor karşısında elde etti.

    Sarı-kırmızılı takımın başında tüm kulvarlarda 403 resmi maçta görev alan tecrübeli teknik adam, 1996 yılında Vanspor müsabakasıyla başlayan galibiyet sevinçlerinin 250'ncisini Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yaşadı.

    1. 28.8.2018 11:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ile parlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN