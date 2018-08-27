Falcao Galatasaray'ı sordu!
Galatasaray'ın golcü listesinde yer alan isimlerden birisi de Falcao...
Galatasaray'ın golcü listesinde yer alan isimlerden birisi de Falcao... Kolombiya'dan Futbolete, sarı-kırmızılı ekibin ilgisini duyururken haberinde yıldız oyuncunun, Hugo Rodallega'dan bilgi aldığını iddia etti. Vatandaşı Trabzonlu oyuncudan, Türk futbolu ve Galatasaray hakkında olumlu referanslar alan Falcao'nun kulüpler düzeyinde şartların oluşması durumunda gelmeye razı olduğu dile getirili. Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray'ın önceki yıllarda Avrupa'da elde ettiği başarıların Falcao'nun kararını kolaylaştırdığı vurgulandı.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Falcao Galatasaray'ı sordu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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