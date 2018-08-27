Galatasaray'ın golcü listesinde yer alan isimlerden birisi de Falcao... Kolombiya'dan Futbolete, sarı-kırmızılı ekibin ilgisini duyururken haberinde yıldız oyuncunun, Hugo Rodallega'dan bilgi aldığını iddia etti. Vatandaşı Trabzonlu oyuncudan, Türk futbolu ve Galatasaray hakkında olumlu referanslar alan Falcao'nun kulüpler düzeyinde şartların oluşması durumunda gelmeye razı olduğu dile getirili. Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray'ın önceki yıllarda Avrupa'da elde ettiği başarıların Falcao'nun kararını kolaylaştırdığı vurgulandı.