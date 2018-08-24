Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    'da maçı hazırlıkları sürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/aytemiz-alanyaspor?id=45bc5554-d2a8-44de-80aa-9c9f3fc29583" class="" rel="tag">Aytemiz Alanyaspor</a> maçı hazırlıkları sürdü

    Futbol Takımı, 'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alan oyunlarında pas destek çalışması yapıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel çalışma gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

    Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve 'un tedavisine devam edildi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Fatih Terim
    *Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

    1. 24.8.2018 21:26
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