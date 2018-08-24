Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdü
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alan oyunlarında pas destek çalışması yapıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel çalışma gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
*Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
- 24.8.2018 21:26
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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