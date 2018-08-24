Emre Akbaba'dan Aytemiz Alanyaspor'a veda mesajı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan 'a veda mesajı

    Emre Akbaba'dan Aytemiz Alanyaspor'a veda mesajı

    'dan 'a transfer olan , eski kulübüne veda mesajı yayımladı: "Verilen mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacağım"

    , "Beraber çok güzel günler geçirdik. İki şampiyonluğu, kümede kalma adına dökülen teri, takım arkadaşlarımla verilen mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.

    'dan 'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu Emre Akbaba sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Akdeniz ekibine veda etti.

    Alanyaspor'da her zaman aile ortamı olduğunu ifade eden Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor formasıyla paylaştığı fotoğrafın altına, "Beraber çok güzel günler geçirdik. İki şampiyonluğu, kümede kalma adına dökülen teri, takım arkadaşlarımla verilen mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacağım. Malzemecilerimizden sağlık ekibimize, mutfak çalışanlarından emek veren ablalarımıza, her şey için teşekkür ediyorum. Bende emeği büyük olan, gelişmemi sağlayan bütün hocalarımın ellerinden öpüyorum. Beraber savaşıp hedeflerimiz uğruna bu forma altında mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum... Son olarak, sokakta, tesislerde, stadyumda, bana yer ve zaman fark etmeksizin her koşulda destek veren taraftarımıza, her şey için çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun, saygılarımla" açıklamasında bulundu.

    1. 23.8.2018 17:48
    2. Güncelleme: 24.8.2018 02:05
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