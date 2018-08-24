Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Al Hilal Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Gomis, yeni takımının forması ile videoda yer aldı. Galatasaray bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıklamıştı.
- 23.8.2018 23:28
- Güncelleme: 24.8.2018 02:03
-
Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon 2. yarı oynanan alanya maçı gibi olur gs rahat kazanır o zamanda oynamadan kazanmıştı... zorla şampiyon yaptılar o maçta gsyi...
-
Zeki Yavru: "Tepkiyi hiç anlamıyorum"
Toplam 10
Yorum
aga zaten bi sen anlamadın, birde yönetim...
-
Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 9
Yorum
Fb İste yıllardır görmek istediğim transfer politikasi genc ucuz ve kaliteli ileriye donuk saglam paralar kazandirir. Comollo reyiz isi biliyor
Al Hilal, Gomis'i duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.