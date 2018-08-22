Tolga ve Tarık için iki yol var – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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HEPSİ
    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Tolga ve Tarık için iki yol var

    Tolga ve Tarık için iki yol var
    Yönetimin kendilerine takım bulmasını istediği ve 'ye isimlerini bildirmediği ve ortada kaldı. 2 milyon euro alan Tolga ve 1.6 milyon euro kazanan Tarık'ın için 'ın önünde artık iki yol bulunuyor. Ya sözleşmeleri tek taraflı feshedilecek ya da A2 takımına gönderilecekler.
    1. 22.8.2018
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