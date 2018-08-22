Golünü 58 bin kişi seyretti – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Golünü 58 bin kişi seyretti

    Golünü 58 bin kişi seyretti
    Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de ligin ikinci haftasının en popüler golü Onyekuru'dan geldi. Sarı-kırmızılıları karşısında 1-0 öne geçiren , 58 bin kez takip edildi. Bu hafta en çok takip edilen karşılaşma ise maçı oldu.
    1. 22.8.2018
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