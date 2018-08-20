Hakan veda etti – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Hakan veda etti

    Hakan veda etti
    PROFESYONEL kariyerine nokta koyduğunu açıklayan , taraftarlarla vedalaştı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 11 sezonda 13 kupa kazanma başarısı gösteren efsanevi oyuncuya, karşılaşma öncesinde İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak plaket verdi.
    1. 20.8.2018
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