Yasin ilk 11’de – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Yasin ilk 11’de

    Yasin ilk 11’de
    'ye transfer olan bu akşam 4 yıl aradan sonra 'a rakip olacak. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın tecrübeli oyuncuyu ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Yasin'in "'da oynadım geçti, gitti. Sahaya çıkarsam inşallah 1-2 gol atarım" sözleri tepki almıştı.
    1. 19.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yasin ilk 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN