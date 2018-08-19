O Tweet’ten haberim yok – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    O Tweet’ten haberim yok

    O Tweet’ten haberim yok
    DÜNKÜ basın toplantısında Başkan 'e, resmi Twitter adresinden, 'ye hedef alan mesajlar da soruldu. Kısa bir şaşkınlık yaşayan Cengiz, "Valla bilmiyorum. Haberim yok. Öyle bir şey yok. Bu ülke gerginliklerle hiçbir yere varamaz. Ben bu yangını körükleyemem. Benim burada yapacağım bir yanlış sıkıntılara yol açabilir. Kimse ile bir düşmanlığımız yok. Biz herkesle dostuz. Rakibimize de saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 19.8.2018
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