GS Store’da Emre Akbaba yoğunluğu – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    ’da yoğunluğu

    GS Store’da Emre Akbaba yoğunluğu

    ’in ikinci haftasında ile karşılaşacak olan ’da taraftarlar yeni transfer ’nın formalarına yoğun ilgi gösteriyor.

    'de ile sezonun ilk iç saha maçını oynayacak olan 'da taraftarlar 'a akın etti. Mücadele öncesi satışa çıkarılan formalarına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, yeni sezon ürünlerini de beğendiklerini ifade etti.
    1. 19.8.2018 20:29
    2. Güncelleme: 19.8.2018 20:32
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