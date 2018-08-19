Galatasaray'dan Hakan Balta'ya teşekkür
Galatasaray, futbol kariyerini noktalayan Hakan Balta'ya teşekkür mesajı yayınladı.
Galatasaray Kulübü, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı açıklayan eski futbolcusu Hakan Balta için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Eylül 2007'de kapısından içeri adım attığı Galatasaray'da kısa sürede kalplere girmeyi başaran, yaşantısının neredeyse üçte birini kutsal parçalı formamıza adayan, futbol takımımızda kaptanlık onuruna erişen, savunmanın her bölgesinde sorgusuz sualsiz elinden gelenin en iyisini veren, takımımızın kazandığı 5 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa'da kilit roller üstlenen Hakan Balta'ya, bizlere yaşattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
- 19.8.2018 17:26
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Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
Toplam 8
Yorum
metınn hçalı kaldırımda pekde fazlası yokmus derım yazık
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Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
Toplam 8
Yorum
birisi anlaşılmasa iyiolur çok dövmesi var disiplinli değildir
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Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
Toplam 8
Yorum
karado iyi güzel de sorun zaten savunma
Galatasaray'dan Hakan Balta'ya teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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