Galatasaray'dan Hakan Balta'ya teşekkür
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    'dan 'ya teşekkür

    Galatasaray'dan Hakan Balta'ya teşekkür

    , futbol kariyerini noktalayan 'ya teşekkür mesajı yayınladı.

    Kulübü, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı açıklayan eski futbolcusu için teşekkür mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

    "Eylül 2007'de kapısından içeri adım attığı Galatasaray'da kısa sürede kalplere girmeyi başaran, yaşantısının neredeyse üçte birini kutsal parçalı formamıza adayan, futbol takımımızda kaptanlık onuruna erişen, savunmanın her bölgesinde sorgusuz sualsiz elinden gelenin en iyisini veren, takımımızın kazandığı 5 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa'da kilit roller üstlenen Hakan Balta'ya, bizlere yaşattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

    1. 19.8.2018 17:26
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