Türk Telekom Stadı'nda bu sezon ilk resmi maçına çıkan Galatasaray, İzmir ekibini yeni transferi Henry Onyekuru'nun 42. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, elde ettiği bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarırken, ligdeki ikinci maçını da kaybeden Göztepe henüz puanla tanışamadı.



- Evindeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı

Galatasaray, Göztepe karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

Türk Telekom Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 müsabakada rakiplerine yenilmedi.

Galatasaray, sahasındaki son 20 lig maçının 19'unu kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

- Ligde üst üste 8. galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon, 28. haftada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından oynadığı 6 müsabakadan galibiyetle ayrıdı.

Galatasaray, bu sezon da ilk iki haftada MKE Ankaragücü ve Göztepe'yi yenerek ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

- Onyekuru ilk golünü attı

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere'nin Everton takımından kiraladığı Henry Onyekuru, resmi maçlardaki ilk golünü Göztepe'ye attı.

Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 42. dakikasında şık aşırtma vuruşuyla attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Onyekuru, sezon öncesinde oynanan hazırlık maçlarında da 2 kez ağları havalandırmıştı.

- Emre Akbaba ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba, Göztepe müsabakanın ikinci yarısında oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı takımla ilk maçına çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen ve dün resmi sözleşme imzalanan Emre Akbaba, karşılaşmanın 61. dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna girdi.

- Gomis ikinci yarıda oyuna dahil oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçında görev vermediği ve bu müsabakada da yedek soyundurduğu golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Eren Derdiyok'un yerine oyuna giren Fransız futbolcuya, taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.

- Yasin Öztekin'e tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe'de oynayan eski oyuncuları Yasin Öztekin'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, Galatasaray'da 4 yıl forma giydikten sonra sezon başında Göztepe'nin kadrosuna dahil olan Yasin Öztekin'i, maçta top her ayağına geldiğinde ıslıklayarak protesto etti.

- Göztepe yine İstanbul'da kaybetti

Süper Lig'de geçen sezon İstanbul'daki rakipleriyle oynadığı 5 müsabakayı kaybeden Göztepe, bu sezon da bu kentteki ilk maçından puansız döndü.

Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaları yitiren İzmir ekibi, bu sezon da İstanbul'da çıktığı ilk maçı 1-0 kaybetti.

Göztepe, ayrıca deplasmanda oynadığı son 10 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.