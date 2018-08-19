Emre Akbaba'nın maliyeti belli oldu! KAP'a bildirildi... – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    'nın maliyeti belli oldu! 'a bildirildi...

    <a href="/index/emre-akbaba?id=35025edd-dc02-4c04-9393-68803f25e180" class="" rel="tag">Emre Akbaba</a>'nın maliyeti belli oldu! <a href="/index/kap?id=99582418-3bf5-409c-8780-b2d63f27d012" class="" rel="tag">KAP</a>'a bildirildi...

    , 'dan kadrosuna kattığı 'yı 'a bildirdi.

    İşte sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklama:

    Profesyonel futbolcu ve kulübü Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında bedeli ödenecektir.

    Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit ücreti ödenecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    , 'da 20 numaralı formayı giyecek.
    Emre Akbaba
    *Emre Akbaba

    1. 18.8.2018 19:10
    2. Güncelleme: 19.8.2018 01:43
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