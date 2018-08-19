Emre Akbaba'nın maliyeti belli oldu! KAP'a bildirildi...
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba'yı KAP'a bildirdi.
İşte sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklama:
Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Emre Akbaba, Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek.
*Emre Akbaba
- 18.8.2018 19:10
- Güncelleme: 19.8.2018 01:43
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
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Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Emre Akbaba'nın maliyeti belli oldu! KAP'a bildirildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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