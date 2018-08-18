Gençlerin yılı olacak – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    yılı olacak

    Gençlerin yılı olacak

    G.Saray , 2018- 2019 Voleybol Sezonu hazırlıklarına başladı.

    Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan başantrenör , "Genç takımdan yukarı çıkardığımız çocuklarımız var. Aşama kaydetmelerini istediğimiz oyuncularımız var o yüzden onlar için özel çalışmalar yaptık. Bu sene çok daha iyi, çok daha renkli bir ortamda olacağımızı düşünüyorum. Bu sene onların yılı olacağını düşünüyorum. , Yasin, Melih ve Onurcan çok görev alacak" diye konuştu.
    1. 18.8.2018
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