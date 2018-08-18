Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.



Sarı-kırmızılı kulübün resmi görüşmelere başlandığını bildirdiği Emre Akbaba transferi ile ilgili soruları cevaplandıran Mustafa Cengiz, "Spontane bir olayın realizasyonunu görüyoruz. Hiç böyle bir basın toplantısı düşünmüyorduk. Ortaya çıkarılan baskının, beklentinin de farkındayız. Taraftarın istediği bir futbolcunun ben de transferi olmasını istiyorum çünkü ben de bir taraftarım. Bizim bir taraftardan farkımız yok. Bizim tek farkımız onların adına belli bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Taraftarımızın beklentisi açık. Takım yeterli derken ben her zaman en kötüyü baz aldım. Benim elimdeki futbolcular, elemanlar, çalışanlar bence dünyanın en değerli futbolcuları ve insanlarıdır. Her durumda yeter, her durumda çalışırız. Ama hiçbir zaman, hiçbir şey yeterli değil. Barcelona, Manchester United, Galatasaray her zaman yetersizdir. Biz de maddi olanaklarımız ve FFP içinde ve Galatasaraylı kuşakların geleceğini düşünerek harcama yapmak durumundayız. Bu, asla ağlamak değildir. Allah kimseyi ağlatmasın. Biz sadece gerçekleri söyleriz. Taraftara, camiamıza ve rakiplere hep doğruyu söyleriz, arkadan dolanmayız" şeklinde konuştu.



"RAKİPLERİMİZE ÇOK SAYGILIYIZ"



Rakiplerine saygılı olma konusunda çok dikkatli davrandıklarını belirten Cengiz, "Biz Galatasaray olarak 'rakibe saygı ve kendine saygıyı' açıklamamızı açık ve net olarak söyledik. Biz kendi doğrularımızdan, kendi yanlışlarımızdan sorumluyuz. Rakiplerimizin davranışlarını yorumlamak bizim haddimize değil. Biz özellikle Türkiye'nin geçtiği bu zorlu günlerde ekonomik, coğrafi durumlardan ötürü sıkıntılar yaşarken spor alanında ek sıkıntılar, dertler, kavgalar oluşturmak yanlısı değiliz. Buna araç ve alet olmayız. Geçici başarılar ve tatminler için camiaları birbirine düşürmeyiz. Bunla ilgili bir şeye tevessül ve tenezzül etmeyiz. Biz rakiplerimize hangi durumda olursa olsun çok saygılıyız. Geçen sezonki Göztepe maçında taraftarlarımız çok yoruldu ama biz Göztepe taraftarını da en iyi şekilde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.



"EMRE AKBABA GALATASARAYLI DURUŞU SERGİLEDİ"



Emre Akbaba'nın sarı-kırmızılı kulübe transferi konusunda bir duruş sergilediğini dile getiren Mustafa Cengiz, "Emre Akbaba'da bizim gördüğümüz durum açıkça bir Galatasaraylı duruşu. Kendisine teşekkür ederiz. Profesyonel dünyada artık bu pek kalmadı. Paranın ve maddiyatın öne çıktığı bir süreçte Emre'nin duruşundan ötürü teşekkür ediyoruz. Keza Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. İnşallah tamamen finalize olur. Çözümler bitmez, B planları bitmez, ihtiyaçlar bitmez" diye konuştu.



"EMRE, TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARINDAN BİRİ"



Emre Akbaba konusunda sponsorların desteğine de değinen Cengiz, şöyle konuştu:



"Deve bir akçe, deve bin akçe. Bir şeyin iktisatta mali değeri vardır. O değer oynaktır. Alanyaspor haklı olarak futbolcusunu en yüksek seviyede satmak istiyor. O noktaya gelmemizde de NEF ve sevgili Erden Timur'un büyük katkısı oldu. Determinist açıdan da bakmak gerek. Bir şey olması gerekiyorsa olur. Su akar yolunu bulur deler. Bazen pahalı gelen şey size ucuza patlatmıştır, bazen ucuz görünen şey size pahalıya patlamıştır. Emre Akbaba, Türkiye'nin en değerli futbolcularından biri. İnşallah sevgili Emre de bir sanat eseri gibi Galatasaray'ın geleceğinde ışıldar."



Emre Akbaba transferinin detaylarına da değinen Başkan Cengiz, "4 yıllık bir anlaşma olacak inşallah. 4 milyon Euro görünüyor. Bunun da önemli bir kısmı 'bulamadığımız' sponsor tarafından karşılanacak" dedi.



"FENERBAHÇE DEĞERLİ BİR RAKİBİMİZ"



Fenerbahçe'nin Emre Akbaba için resmi teklifte bulunmadığını açıklayan Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe bizim çok değerli bir rakibimiz. Bizim ilişkimizi asla etkilemez. Biz onların resmi bir teklif vermediklerini biliyoruz. En azından resmiyete iştigal etmiş bir davranış yok. Bir takım söylemler var. Biz istedik ki Emre bize bedavaya gelsin. Biz isterdik ki Emre bizden hiç üret almasın. Ama profesyonel dünyada harcamanız, gelir sağlamanız gerekiyor ve bu dinamik bir süreç. Bir şey olması gerekiyorsa oluyor. Pahalı mı? Nereden baktığınıza bağlı. Alanyaspor'un istediği rakam Ankara'da neredeyse bunun 2 katıydı. Düşük mü? Değil. İnşallah camia olarak bunu karşılayacağız ve bir sorun çıkmayacak" diye konuştu.



"GALATASARAY BİZİM HER ŞEYİMİZ"



Transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Mustafa Cengiz, "Transfer 31'inde biter, satış 31'inden sonra devam eder. Biz her zaman ince eleyip sık dokuyoruz. Fatih hocamız, Şükrü Hanedar, bütün kurullarımız çok çalışıyorlar. Bu bize güç veriyor. Biz bu badireleri atlatacağız. Bizim dinlenmemiz hiç önemli değil. Şurada sizle mutlu bir şeyler paylaşıyorsam bu benim için en büyük rahatlık. Şu da bilinsin ki çok ciddi olarak Galatasaray'ın bizim yaptığımız temaslara ihtiyacı var. Galatasaray bizim her şeyimiz. Allah utandırmasın" açıklamalarında bulundu.



"TL İLE ANLAŞMA HAYALİMİZ VAR"



Kontratları TL üzerinden yapma gibi planlarının olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:



"TL üzerinden anlaşmalar yapma hayalimiz var. Ama bu bir süreç. Roma bir günde kurulmadı. TL'de enflasyona dayalı bir sistemi uzun vadede oturtmak istiyoruz. Neredeyse en doğru yapılmış transfer Muğdat transferi gibi duruyor. Ülkemizin içinde bulunduğu durumlar geçici. Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 29. Çok dinamik bir nüfusa sahibiz. Her şey yerli yerine oturacak. Türk parasıyla uzun vadede inşallah kontratları yapacağız."



"CAROLE 750 BİN EURO'YA GİTTİ"



Lionel Carole'ü 750 bin Euro'ya sattıklarını açıklayan sarı-kırmızı kulübün başkanı, "Kendisine candan başarılar diliyoruz. Şu andaki açığımız 3 milyon 350 bin Euro. 31 Mayıs 2019'a kadar bunu artı değer ile kapatamazsak 3 milyon Euro ceza öderiz. Diğer kulüpler ne kadar öder onu bilmiyorum. Ders çalışmamız gerekiyor. 'Becerikli' bir yönetim olmaya çalışmalıyız ve 'becerikli' bir yönetim olarak da futbolcu satmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



"NDİAYE İNŞALLAH OLUR"



Ndiaye transferi ile ilgili gelen bir soruya ise Başkan Cengiz, şöyle cevap verdi:



"Çok dinamik bir süreç transfer süreci. Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz bile. Biz de şaşırıyoruz. İnşallah Ndiaye transferi de olur. Bazen konuştuklarımızın dünyanın öbür ucunda yansıması oluyor. Eskisi gibi kapalı devre, otarşik şeyler kalktı. İnşallah hayırlı olur."



"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"



Bu süreçte taraftarların desteğini kendilerinden çekmemelerini isteyen Mustafa Cengiz, "Taraftarlarımızdan desteğini yitirmemelerini istiyorum. Galatasaray kesinlikle bizlerin tek tek vereceği, belli kasa kolaylıkları, harcamalarla değil paylaşarak bölüşerek büyür. Galatasaray'a sahip çıkın, biz elimizden geleni yaparız. Kombine ve biletler bitmek üzere. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan ötürü kur yükselmesine rağmen doları yükseltmedik. Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. UEFA gelirlerimizde artma olacak. Şartlar el verdiği ölçüde Galatasaray'ı 1-1.5 yıl içinde mali açıdan pozitif bir durumda getireceğiz" dedi.



"BORÇLARIMIZI TL'YE ÇEVİRDİK"



Kısa vadeli borçları uzun vadeye çevirdiklerini açıklayan Cengiz, şunları söyledi:



"Bizim yaklaşık yüzde 70'e yakın borcumuz kısa vadeli, yüzde 30'u uzun vadeliydi. Biz bunu 15 gün önce tersine çevirdik. Borçları yapılandırdık. 380 milyon TL'lik bu dönemde yeniden yapılandırmaya gittik. Borçların yüzde 70'ini uzun vadeye ve tamamını Türk Lirasına çevirdik."



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise şu şekilde konuştu:



"Emre'nin Galatasaraylı olması bu transferi çok etkiledi. Bir insan 'Ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım çocukluğumdan beri' diyorsa ben ona fazla ısrarcı olamam. Onun içinde o takımın ruhu var, onun heyecanını kırmak istemem. Onun içindeki aşkı zedelemek istemem. Kimseye laf yetiştirmek için söylemedim. Bir futbolcuyu her zaman bulabilirsiniz ama bir camiayı kırdığınız zaman onu düzeltemezsiniz. Şu anda gündemde Beşiktaşlı bir futbolcu yok."