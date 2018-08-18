Aslan’a yeni bir sponsor daha

‘İkinciyeni.com’ bir yıl için 2 milyon TL verip, 74 araba tahsis etti

G.SARAY, forma sırt reklamı için online ikinci el otomobil alım satım platformu 'ikinciyeni. com' ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Abdürrahim Albayrak, "Hizmetimize 74 araba veriyorlar. Aynı zamanda 2 milyon lira alacağız. Paket olarak 5 milyon lirayı buluyor. Buünkü şartlarda iyi bir anlaşma" dedi. İkinciyeni.com'un müdürü Özgür Maraş da anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.